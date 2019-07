Peru schlägt Titelverteidiger Chile bei Copa America

Peru hat den Titelverteidiger Chile bei der Südamerikameisterschaft geschlagen und zieht in das Finale der Copa America gegen Gastgeber Brasilien ein. Die peruanische Auswahl gewann am Mittwoch in Porto Alegre mit 3:0 (2:0) gegen die Chilenen.

Peru ging in der 21. Minute in Führung. Christian Cueva gab den Ball von rechts in den Strafraum herein, Andre Carrillo lenkte ihn mit dem Kopf leicht ab und Edison Flores traf schließlich mit einem kräftigen Schuss ins rechte Eck. In der 38. Minute erhöhte Yoshimar Yotun auf 2:0. Chiles Torhüter Gabriel Arias wollte den Ball von der Torauslinie holen, doch Carrillo schlug ihn im letzten Moment noch steil in den Strafraum und Yotun traf das leere Tor. Kurz vor Abpfiff traf in der 90. Minute noch Paolo Guerrero zum Endstand.

Am Sonntag trifft Peru im Finale im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro auf Brasilien. Chile spielt am Samstag in Sao Paulo gegen Argentinien um den dritten Platz der Südamerikameisterschaft.

Quelle: Apa/Dpa