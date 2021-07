Peru und Brasilien erreichten Halbfinale der Copa América

Peru und Titelverteidiger Brasilien stehen im Halbfinale der Copa América. Die brasilianische "Seleção" um Superstar und Rückkehrer Neymar besiegte Chile in einer umkämpften Viertelfinalpartie im Estádio Nilton Santos in Rio de Janeiro am Freitagabend (Ortszeit) mit 1:0 (0:0). Zuvor hatte die peruanische Fußball-Nationalelf im ersten Viertelfinalspiel in der zentralbrasilianischen Stadt Goiânia Paraguay im Elferschießen eliminiert. Nach 120 Minuten war es 3:3 (2:1) gestanden.

SN/APA/AFP/NELSON ALMEIDA Peru gewann bei Copa América gegen Paraguay im Elferschießen