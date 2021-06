Peter Zulj wechselt von Anderlecht zu Basaksehir Istanbul

Peter Zulj setzt seine Fußball-Karriere in der Türkei fort. Der 28-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnete am Mittwoch bei Basaksehir Istanbul einen Dreijahresvertrag, wie der türkische Topclub bekanntgab. Der elffache ÖFB-Teamspieler stand noch bis 2022 beim belgischen Traditionsclub RSC Anderlecht unter Vertrag, der ihn allerdings schon zuletzt verliehen hatte. Von seinem halbjährigen Gastspiel bei Göztepe Izmir kennt er die Süper Lig also schon sehr gut.

SN/APA/AFP/FRANCOIS WALSCHAERTS Peter Zulj setzt seine Karriere in der Türkei fort