Philipp Mwene wechselt zu Mainz in die deutsche Bundesliga

Österreich hat einen weiteren Legionär in der deutschen Fußball-Bundesliga. Philipp Mwene wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern zum FSV Mainz 05. Der gebürtige Wiener unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2021. "Ich sehe meinen Wechsel zu Mainz 05 als große Chance, mich auf dem nächsten Level zu beweisen", sagte der 24-Jährige.

"In der Bundesliga sind Spielniveau und -tempo deutlich höher, daran möchte ich mich schnell gewöhnen. Der Mannschaft will ich dann so schnell wie möglich mit meinen Stärken helfen", betonte Mwene. "Ich bin ein offensiv denkender Außenverteidiger, der immer aktiv sein möchte und sich ins Spiel nach vorne einschaltet."

Mwene wechselte 2010 von Austria Wien ins Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart, für dessen Amateurmannschaft er in der Dritten Liga auflief. 2016 wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern, für den er in zwei Jahren 65 Zweitliga-Spiele absolvierte. In der vergangenen Saison gehörte er mit vier Toren und sechs Assists zu den Leistungsträgern bei den Pfälzern.

Für Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder ist Mwene ein "fußballerisch sehr veranlagter, laufstarker und flexibler Außenbahnspieler". Der Club sehe in dem Österreicher "das Potenzial, bei uns die nächsten Schritte" zu gehen. Bei Mainz ist mit Karim Onisiwo ein Landsmann engagiert. Der Ex-Mattersburger hat einen bis 2019 laufenden Vertrag.

(Apa/Dpa)