Philippinen: Eine WM-Sensation made in USA

Das südasiatische Team jubelt bei der Premiere über den Sieg gegen Neuseeland. Die Spielerinnen wurden vor allem im Ausland rekrutiert.

Was heißt hier Außenseiter? Die WM-Debütantinnen von den Philippinen sind nach dem 1:0-Sieg über Gastgeber Neuseeland vom Dienstag noch voll dabei im Rennen um den Achtelfinalaufstieg.

Eine Truppe von unbedarften Fußball-Exotinnen? Weit gefehlt. Allein 18 der 23 philippinischen Spielerinnen wurden in den USA geboren.

So wie auch Tahnai Annis. Die 34-jährige heutige Kapitänin des Teams hat eine filippinische Mutter und ist im US-Bundesstaat Ohio geboren und aufgewachsen. Nach drei Jahren bei einem isländischen Club arbeitete sie 2014 in den USA als Trainerin. Zufällig sah sie der Co-Trainer des filippinischen Männer-Nationalteams und fragte sie nach ihren Wurzeln. An die Möglichkeit, für das Heimatland ihrer Mutter zu spielen, hatte Annis bis dahin gar nicht gedacht.

Erst nach jahrelangem Behörden-Wirrwarr erhielten sie und einige weitere Spielerinnen den philippinischen Pass. Sportliche Heimat des Teams bleiben die USA, wo insgesamt schon 400 Spielerinnen mit Aussicht auf Einsätze für die Philippinen entdeckt wurden. Darunter einige Toptalente, die auch der US-Fußballverband umwirbt.

Tahnai Annis sagt: "Es ist egal, ob du in Manila aufgewachsen bist oder eine Familie in den USA hast. Uns verbindet das gleiche Blut und das Ziel, für das Land und alle Fußballerinnen von den Philippinen zu spielen."