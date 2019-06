Platini attackierte FIFA-Boss Infantino: "Nicht glaubwürdig"

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini hat den derzeitigen Fußball-Weltverbandschef Gianni Infantino kurz vor dessen erwarteter Wiederwahl mit scharfen Worten attackiert. "Für mich ist er nicht glaubwürdig als FIFA-Präsident und er hat auch nicht die Legitimität, um den Fußball zu repräsentieren", sagte der derzeit gesperrte Platini am Montag in Paris in einer Runde mit europäischen Zeitungen.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Platini warf Infantino keine Nettigkeiten an den Glatzkopf