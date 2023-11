Play-off-Wege zur Teilnahme an EM 2024 sind fixiert

Die drei noch ausstehenden Startplätze für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland werden im nächsten Frühjahr im Play-off mit Entscheidungsspielen vergeben. Nach der Auslosung durch die UEFA am Donnerstag stehen die Halbfinal-Paarungen fest. Auf dem Weg A trifft Polen daheim auf Estland, Wales bekommt es ebenfalls zu Hause mit Finnland zu tun. Die Sieger treffen in einem Finale um das EM-Ticket in Wales aufeinander. Spieltermine sind der 21. und 26. März.

Im Weg B trifft Israel auf Island, Bosnien-Herzegowina empfängt die Ukraine. Im Finale genießt der Sieger aus Bosnien gegen die Ukraine Heimrecht. Auf dem Weg C empfängt Georgien Luxemburg, Griechenland tritt zu Hause gegen Kasachstan an. Das Finale dürfen entweder Georgien oder Luxemburg daheim bestreiten. Die drei Play-off-Sieger werden bei der Auslosung am 2. Dezember in Hamburg in Topf vier landen. Österreich ist im zweiten Topf zu finden.