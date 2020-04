Politik vertagt Entscheidung über Neustart deutscher Liga

Die deutsche Fußball-Bundesliga muss weiter auf ein klares Signal der Politik für den Neustart des Spielbetriebes warten. Eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spiele in der 1. und 2. Liga soll frühestens am 6. Mai fallen. Das ergab ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidenten am Donnerstag.

SN/APA (Archiv/AFP)/MLADEN ANTONOV Ruhender Ball oder sich bewegender Ball? Nächste Woche wissen wir mehr