Pop-Legende Rod Stewart sah die Bullen richtig aufdrehen

Nur 45 Minuten durfte der Celtic-Fan hoffen, dass seine Boys gegen Red Bull Salzburg bestehen können. Die Rose-Truppe zeigte beim 3:1 einmal mehr, wie man international begeistern kann.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg machte mit einem 3:1 gegen Celtic Glasgow in der 2. Runde der Europa League schon einen riesigen Schritt Richtung K.o-Phase. Nach dem 3:1 im Parallelspiel von RB Leipzig in Trondheim scheint es ganz so, dass den beiden Bullen-Clubs die Plätze eins und zwei, die zum Einzug in das Sechzehntelfinale berechtigen, nicht zu nehmen sind. Die Salzburger zeigten vor den Augen von Pop-Legende Rod Stewart, der ein fanatischer Fan von Celtic Glasgow ist, eine grandiose Leistung.

Stewart im hellen Designer-Mantel hatte auf seinem Platz in der Bullen-Arena kaum Platz genommen, da führte sein Lieblingsclub auch schon 1:0. André Ramalho sah bei einem weiten Pass nicht gut aus, verlor den Zweikampf gegen Odsonne Edouard und der Celtic-Stürmer traf aus spitzem Winkel (2.). Es sollte die einzige gute Möglichkeit der Schotten im gesamten Spielverlauf bleiben. Wie auf einer schiefen Ebene lief ab nun die Partie Richtung Tor der Gäste. Bis zum Pausenpfiff sollten zwölf Torschüsse der Salzburger nicht zum Erfolg führen. Munas Dabbur, Takumi Minamino und Xaver Schlager hatten bei ihren versuchen kein Glück. Fußball spielte nur Salzburg. Celtic kam nicht einmal dazu, es zumindest zu versuchen. Zu druckvoll, zu temporeich agierte die Truppe von Trainer Marco Rose.

Da musste auch Stewart beim mühsamen Gang zur Pause in den VIP-Bereich, bedrängt von zahlreichen Fans, die alle ein Foto von der Musik-Ikone ergattern wollten, einmal kräftig durchschnaufen. Aber seine Boys führten und so schmeckte dem Briten das eine oder andere Glas Weißwein noch süß.

Das sollte sich bald ändern, denn die Salzburger kamen noch bissiger, noch lauffreudiger und noch spielstärker wieder aus der Kabine, als sie schon vor dem Wechsel agiert hatten. Als der starke Hannes Wolf Torjäger Munas Dabbur ideal eingesetzt hatte, setzten die 23.000 Salzburg-Fans im Stadion schon zum Torjubel an. Aber Dabbur scheiterte am Torhüter der Schotten. Wolf auf Dabbur, die Zweite, brachte dann den längst überfälligen Ausgleich (56.) zum 1:1. Und die Bullen legten noch einmal kräftig nach. Celtic war längst zum Spielball der Rose-Truppe geworden, konnte nur mehr hinterherlaufen. Minamino nach Vorarbeit von Kapitän Andreas Ulmer und Dabbur aus einem Elfer nach Foul an Ulmer machten aus dem Fußballspiel noch eine Galavorstellung. Da hatte auch Edelfan Rod Stewart genug gelitten und verließ eine Viertelstunde vor Schluss die Arena, in der die Salzburger auch im 49. Bewerbsspiel ungeschlagen blieben.

"Wir haben nach dem Gegentor gut reagiert. Die zweite Hälfte war dann bärenstark", analysierte Trainer Rose, der von einer "ausgezeichneten Leistung" seiner Mannschaft sprach und es als besondere Ehre empfand, dass auch Rod Stewart eigens angereist war. Ein Wunsch blieb ihm letztlich aber unerfüllt: "Schade nur, dass er schon früher gegangen ist. Ich hätte gern ein Autogramm von ihm gehabt."