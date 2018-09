Portos Tormann Casillas geht in 20. Champions-League-Saison

Spaniens Tormann-Legende Iker Casillas steht vor einem beeindruckenden Rekord auf europäischer Fußball-Bühne. Der 37-jährige Keeper des FC Porto geht mit dem Auftaktmatch bei Schalke 04 am Dienstag als erster Spieler in seine 20. Champions-League-Saison. "Es ist immer etwas Besonderes in der Champions League zu spielen", sagte Casillas am Montag in Gelsenkirchen.

SN/APA (dpa)/GUIDO KIRCHNER Iker Casillas trifft mit Porto auf Schalke 04