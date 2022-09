Portugal in NL dank 4:0-Erfolg voran, da Spanien patzt

Portugal hat sich im Kampf um den Gruppensieg in der Nations-League-Gruppe 2 der Liga A in Pole Position gebracht. Stürmerstar Cristiano Ronaldo und Co. feierten am Samstagabend in Tschechien einen klaren 4:0-Erfolg und zogen in der Tabelle vor der letzten Runde an Spanien vorbei. Die Iberer kassierten in Saragossa eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen die Schweiz, die dem Ligaverbleib damit einen großen Schritt näher kam. Neues Schlusslicht ist Tschechien.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Ronaldo herzte Doppel-Torschütze Dalot