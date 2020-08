Portugals Regierungschef glaubt an sicheres CL-Finale

Der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa hat sich trotz der Corona-Pandemie von der Sicherheit des Fußball-Champions-League-Finales in seinem Land überzeugt gezeigt. Dass das Finalturnier in seinem Land stattfinde, sei ein "große Ehre", betonte der sozialistische Politiker in einer Videokonferenz mit internationalen Nachrichtenagenturen.

