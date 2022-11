Portugals Trainer nimmt Ronaldo nach Interview in Schutz

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach dessen auch daheim in Portugal viel kritisierten jüngsten Fernseh-Interview in Schutz genommen. "Es ist ein sehr persönliches Interview, das muss respektiert werden. Es geht hier um Toleranz", erklärte der Coach des WM-Teilnehmers am Mittwoch vor Journalisten in Lissabon. Ronaldo sei ja ein "freier" Mensch.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Santos (l.) nimmt Ronaldo in Schutz: "Freier Mensch"