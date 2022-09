Posch leihweise von Hoffenheim zu Arnautovic-Club Bologna

Stefan Posch ist ab sofort Clubkollege von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic. Der 25-jährige Innenverteidiger wechselte am Donnerstag und damit dem "Deadline-Day" am Transfermarkt in den europäischen Fußball-Topligen vorerst leihweise bis Saisonende vom deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim zum italienischen Serie-A-Club Bologna. Die Italiener besitzen zudem eine Kaufoption. Der Vertrag von Posch bei Hoffenheim läuft noch bis Sommer 2024.

SN/APA/AFP/DANIEL ROLAND Posch wird diese Saison wohl nicht mehr im TSG-Dress jubeln