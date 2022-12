2:2 zwischen Brentford und Tottenham bei PL-Rückkehr

Zum Auftakt der englischen Premier League nach der Fußball-WM-Pause haben sich Brentford und Tottenham Hotspur am Montag mit 2:2 voneinander getrennt. Vitaly Janelt (15.) und Ivan Toney (54.) mit seinem zehnten Saisontreffer hatten die Gastgeber am - traditionell mit Fußball gefüllten - Boxing Day mit 2:0 in Führung gebracht. Die WM-Rückkehrer Harry Kane (65.) und Pierre-Emile Höjbjerg (71.) bescherten dem Team von Coach Antonio Conte aber noch einen Zähler.

SN/APA/AFP/BEN STANSALL Harry Kane zeigte sich einmal mehr treffsicher