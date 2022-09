Premier-League-Clubs spendierfreudiger als je zuvor

Die Clubs aus der englischen Fußball-Premier-League haben diesen Sommer die Rekordsumme von umgerechnet 2,2 Milliarden Euro für Spielerverpflichtungen ausgegeben. Wie die BBC berichtete, waren dies 580 Millionen Euro mehr als vor fünf Jahren, als die bisherige Höchstmarke erreicht wurde. Die 20 Clubs hätten in der am Donnerstag zu Ende gegangenen Transferperiode mehr für neue Profis investiert als die Topligen Spaniens, Italiens und Deutschlands zusammen, hieß es am Freitag.

SN/APA/ANP/MAURICE VAN STEEN United zahlte bis zu 100 Mio. Euro für Antony