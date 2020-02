Premier-League-Clubs wollen Sommer-Transferzeit verlängern

Die Fußballclubs der englischen Premier League haben sich darauf geeinigt, den Zeitraum der Sommer-Transferperiode zu verlängern und damit wieder an die anderen europäischen Topligen anzupassen. In Zukunft soll das Transferfenster wieder "zum traditionellen Zeitpunkt", also Ende August/Anfang September, schließen.

