Haaland-Triplepack bei ManCitys Heim-3:0 über Wolverhampton

Erling Haaland hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League wieder seine Goalgetter-Qualitäten unter Beweis gestellt. Der Norweger erzielte beim 3:0-Heimsieg von Manchester City über die Wolverhampton Wanderers alle drei Tore für den Meister und hält damit nach 19 Liga-Saisoneinsätzen bei 25 Treffern. City kam zumindest für wenige Stunden bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Arsenal heran, der ab 17.30 Uhr Manchester United empfing.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Drei Tore von Haaland gegen Wolverhampton