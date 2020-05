Premier-League-Neustart am 17. Juni - Serie A folgt am 20.6.

Die englische Fußball-Premier-League nimmt am 17. Juni mit Geisterspielen wieder ihren Spielbetrieb auf. An diesem Tag werden die Nachtragspartien Manchester City gegen Arsenal und Aston Villa gegen Sheffield United durchgeführt. Die Premier League bestätigte am Donnerstag den Termin. Ab dem 19. Juni sind fast täglich Matches zu erwarten. Die italienische Serie A startet indes am 20. Juni.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/ISABEL INFA Auch die Premier League wird mit Geisterspielen starten