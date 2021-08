Premier-League-Spitzenspiel Liverpool - Chelsea endet 1:1

Das Spitzenspiel der englischen Fußball-Premier-League zwischen Liverpool und Chelsea hat am Samstag mit einem 1:1 geendet. Kai Havertz brachte die Gäste in der 22. Minute mit einem sehenswerten Kopfball nach Corner von Reece James in Führung, Mohamed Salah sorgte kurz vor der Pause aus einem Elfmeter für den Ausgleich. Der Penalty wurde erst nach VAR-Rücksprache gegeben, James sah für sein Handspiel die Rote Karte.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Ferran Torres setzte den Schlusspunkt beim 5:0-Sieg