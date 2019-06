Premier League veröffentlichte Spielplan für Saison 2019/20

Die englische Fußball-Premier-League hat am Donnerstag den Spielplan für die kommende Saison 2019/20 veröffentlicht, die mit Champions-League-Sieger Liverpool gegen Aufsteiger Norwich City am Freitag, den 9. August, startet. ÖFB-Star Marko Arnautovic fordert mit West Ham am Tag darauf Meister Manchester City. Beendet wird Spieltag eins mit dem großen Kracher Manchester United gegen Chelsea.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON Arnautovic ist mit West Ham gegen Manchester City im Einsatz