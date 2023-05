Premier League: Wöber erkämpft mit Leeds einen Punkt, Southampton ist abgestiegen

Max Wöber hat mit Leeds United im Abstiegskampf der englischen Fußball-Premier-League einen Punktgewinn gegen den Tabellendritten Newcastle erkämpft. Ex-Salzburg-Profi Rasmus Kristensen traf am Samstag in der 79. Minute zum 2:2-Endstand. Das nun von Sam Allardyce betreute Team liegt als 18. aber weiterhin in der Abstiegszone, allerdings nur einen Zähler hinter Everton. Keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat Southampton nach einem 0:2 gegen Fulham.

BILD: SN/APA/AFP/LINDSEY PARNABY Leeds-Profi McKennie im Einsatz gegen Newcastles Joelinton

Die Partie in Leeds hatte es in sich: Die Gastgeber vergaben beim Stand von 1:0 durch Patrick Bamford einen Elfmeter und kassierten dann zwei Gegentore vom Elferpunkt. Wöber verschuldete einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Callum Wilson (31.). Wilson brachte die Gäste aus Newcastle später nach einem Hand-Elfer (69.) voran, ehe Kristensen nach einem Eckball zur Stelle war. Bei den Hausherren sah Junior Firpo in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Leeds-Konkurrent Everton ist erst am Sonntag zu Hause gegen Leader Manchester City im Einsatz. Der 16. Nottingham Forest punktete mit einem 2:2 bei Chelsea und hat weiter ein Drei-Zähler-Plus auf Leeds. Der Abstieg von Southampton, dem Ex-Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl, ist nach der 24. Saisonniederlage besiegelt. Eine elfjährige Zeit im Oberhaus geht damit für die "Saints" zu Ende. Im Kampf um die Champions-League-Plätze zog der Vierte Manchester United mit Newcastle nach Punkten gleich. Die "Red Devils" behielten dank Toren von Anthony Martial (32.) und Alejandro Garnacho (94.) gegen die Wolverhampton Wanderers mit 2:0 die Oberhand. Marcel Sabitzer fehlte wie auf der anderen Seite Sasa Kalajdzic verletzungsbedingt. ManUnited sicherte Rang vier mit einem Vorsprung von vier Punkten auf Liverpool drei Runden vor Schluss ab.