PSG rückt nach spätem Icardi-Tor näher an Tabellenspitze

Dank eines Tores von Mauro Icardi in letzter Sekunde hat Paris Saint-Germain gegen Saint-Etienne am Sonntag einen 3:2-Heimsieg gefeiert. Frankreichs Serienmeister hält dank den drei Punkten das Titelrennen fünf Runden vor Schluss offen. Der Champions-League-Halbfinalist um Trainer Mauricio Pochettino schlug aus dem Remis von Spitzenreiter OSC Lille am Freitag Profit und schloss bis auf einen Punkt zu den Nordfranzosen auf.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE PSG jubelte dank der Torschützen Mbappe (l.) und Icardi (r.)