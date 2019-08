PSG-Stürmer Mbappe fällt mehrere Wochen aus

Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe fällt nach Medienberichten mehrere Wochen aus. Der 20-jährige Stürmer des französischen Meisters Paris Saint-Germain habe einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten und müsse mindestens die kommenden drei Wochen pausieren, berichtete die französische Tageszeitung "Le Parisien" am Montag.

Damit dürfte der Youngster den Auftakt in der Champions League sowie zwei EM-Qualifikationsspiele der französischen Nationalmannschaft gegen Albanien und Andorra verpassen. Mbappe zog sich die Verletzung beim Heimspiel gegen Toulouse (4:0) am Sonntagabend zu.

Paris Saint-Germain bestätigte am Montagnachmittag die Verletzung von Kylian Mbappe. Der 20-Jährige werde voraussichtlich vier Wochen nicht zur Verfügung stehen, hieß es in einer Mitteilung. Sturm-Kollege Edinson Cavani wird wegen einer Hüftverletzung mindestens drei Wochen fehlen, wie PSG mitteilte. Für beide dürfte das erste Champions-League-Spiel am 17./18. September damit wohl zu früh kommen.

Quelle: Apa/Dpa