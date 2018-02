PSG-Superstar Neymar fällt laut Vater wochenlang aus

Neymar wird dem französischen Fußball-Tabellenführer Paris St. Germain zumindest sechs Wochen fehlen. Das sagte der Vater des 26-jährigen Offensivstars am Dienstag. Ob sich der Brasilianer einer Operation unterziehen werde, sei noch nicht entschieden. Neymar hatte sich am Sonntag beim 3:0-Liga-Sieg gegen Olympique Marseille am Knöchel verletzt sowie einen Haarriss im Mittelfußknochen erlitten.

SN/APA (AFP)/GEOFFROY VAN DER HASSE Gegen Marseille musste Neymar verletzt vom Feld