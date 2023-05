PSG-Trainer kündigt an: Messi bei Rückkehr in der Startelf

Lionel Messi wird die Rückkehr nach seiner Kurzzeit-Suspendierung bei Paris Saint-Germain in der Startelf feiern. Das kündigte Trainer Christophe Galtier am Freitag an. Am Samstag empfängt der französische Titelträger und Tabellenführer im Prinzenpark-Stadion das abstiegsbedrohte Team von Ajaccio. Messi war nach einem Kurztrip mit seiner Familie als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien von PSG suspendiert worden.

BILD: SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Am Training durfte Messi schon wieder teilnehmen

Der Argentinier durfte nicht mit dem Team trainieren, sein Lohn für die Zeit wurde einbehalten - der Trip war nicht angemeldet gewesen. Trainer Galtier war nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen. Messi hatte sich daraufhin öffentlich in einem kurzen Video entschuldigt, der Verein bot die Suspendierung nach rund fünf Tagen wieder auf. "Wir haben ihn mit Freude begrüßt", erzählte Galtier nun.