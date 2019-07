PSV Eindhoven schlug Basel im CL-Quali-Hinspiel 3:2

PSV Eindhoven hat den FC Basel im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Fußball-Champions-League am Dienstagabend mit 3:2 (1:1) besiegt. Sam Lammers und Donyell Malen erzielten in der 90. und 93. Minute die entscheidenden Tore zum Heimsieg des niederländischen Vizemeisters. Basel lag nach einem Treffer von Alderete Fernandez in der 79. Minute bis zum Finish auf Kurs zu einem Auswärtssieg.

Die von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller trainierten Schweizer hatten in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte durch Albian Ajeti der Ausgleich geschafft, nachdem Bruma (14.) Eindhoven in Führung gebracht hatte. Das Rückspiel im St. Jakob-Park findet am kommenden Dienstag statt. Der Gewinner des Duells trifft in der dritten Quali-Runde auf den LASK. Der Verlierer steigt in die Europa League um und bekommt es dort in der dritten Quali-Runde möglicherweise mit Sturm Graz zu tun. Die Steirer müssten davor in der Zweitrunden-Begegnung mit dem norwegischen Club Haugesund den Aufstieg schaffen.

Quelle: APA