Qatar Airways schafft Kapazitäten für WM-Fan-Flieger

Qatar Airways schafft am Flughafen in Doha Kapazitäten für den bevorstehenden Fan-Ansturm anlässlich der Fußball-WM. Wie der CEO der Airline, Akbar Al Baker, am Dienstag mitteilte, werden 18 Destinationen vorübergehend gestrichen, damit am Hamad International Airport während des Turniers alles in geordneten Bahnen abläuft. Für die Endrunde wird in Katar von insgesamt 1,2 Millionen Fans und täglich hunderten Flugzeuglandungen ausgegangen.

SN/APA/QATARI MINISTRY OF FOREIGN A Qatar Airways konzentriert sich vor WM auf Fan-Transport