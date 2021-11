Quarantäne! Karim Adeyemi in der Coronafalle

Salzburgs Stürmerstar musste als Kontaktperson aus dem DFB-Camp abreisen und sich in Quarantäne begeben.

Er sollte die nächste Talentprobe im Trikot der deutschen Nationalmannschaft ablegen, doch das Fußballfeld muss Karim Adeyemi bis auf Weiteres mit der Wohnzimmercouch tauschen. Aufgrund eines positiven Coronatests bei Bayern-Profi Niklas Süle musste sich Salzburgs Stürmerstar als "Kontaktperson 1" in Quarantäne begeben. Die wurde vom Gesundheitsamt in Wolfsburg verhängt, wo sich das deutsche Nationalteam auf das Länderspiel gegen Liechtenstein vorbreitet.

Adeyemi war gemeinsam mit Süle und sieben weiteren DFB-Kickern in einem Privatjet angereist und musste wieder abreisen, noch ehe er eine Trainingseinheit absolviert hat. Auch über Süles Münchner Teamkollegen Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala wurde eine Quarantäne verhängt. Andere Reisebegleiter wie Manuel Neuer durften im Teamhotel bleiben, werden aus Sicherheitsgründen vorerst aber isoliert. Die unterschiedliche Einstufung durch das Gesundheitsamt legt den Schluss nahe, dass es sich dabei um eine geimpfte und eine ungeimpfte Gruppe handelt. Der DFB wollte dies nicht kommentieren, verwies aber darauf, dass Süle doppelt geimpft und derzeit symptomfrei sei.

Besonders bitter: Der aufstrebende Adeyemi fällt so nicht nur um zwei mögliche Länderspieleinsätze um, sondern kann auch nicht in vollem Umfang trainieren. Und unmittelbar nach Ablauf seiner (bis zu zehn Tage dauernden) Quarantäne steht für Red Bull Salzburg das Champions-League-Gastspiel bei OSC Lille bevor. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus.

Bei den Bullen erwähnte man in diesem Zusammenhang, dass es vonseiten der Teamärzte regelmäßige Aufklärungsgespräche gebe, wie in jedem anderen Berufsfeld aber keinen Impfzwang. Unlängst veröffentlichte die österreichische Fußball-Bundesliga eine Zahl an vollimmunisierten Personen: Demnach sind 76 Prozent aller Bundesliga-Profis derzeit geimpft.