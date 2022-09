Queiroz führt Iran zum dritten Mal in eine Fußball-WM

Der Portugiese Carlos Queiroz wird Irans Fußball-Nationalteam bei der WM-Endrunde Ende des Jahres in Katar betreuen. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtete am Dienstag, dass der 69-Jährige am Wochenende in Teheran einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet hat. Der ehemalige Trainer von Real Madrid führt Irans Nationalteam damit bereits zum dritten Mal in eine WM.

SN/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU Queiroz dirigiert wieder Irans Nationalteam