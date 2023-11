Ralf Rangnick führt im Duell

Österreich gegen Deutschland steht auch im Zeichen der beiden Trainer Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann. Es geht um sehr viel Prestige. Bei der EM-Auslosung ist Österreich in Topf zwei.

Duell an der Seitenlinie: Rangnick gegen Nagelsmann. gepa/friedl/geieregger

Am Dienstag bestreitet Österreich das letzte Länderspiel 2023 mit dem Testspielkracher gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. In der Partie geht es um viel Prestige. Vor allem für Österreichs deutschen Teamchef Ralf Rangnick, der in ...