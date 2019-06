Ralf Rangnick hört als Sportchef bei RB Leipzig auf

Überraschende personelle Wende beim deutschen Red-Bull-Ableger: Ralf Rangnick beendet seine Tätigkeit als Sportchef des Bundesliga-Dritten RB Leipzig. Er übernimmt eine globale Rolle im Fußball-Netzwerk des Getränkekonzerns.

Das gab der Club in einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Rangnick war in der abgelaufenen Saison gleichzeitig auch Trainer bei RB Leipzig gewesen und macht dem neuen Coach Julian Nagelsmann Platz. Als Sportdirektor wird künftig Markus Krösche fungieren, der vom Zweitligisten Paderborn kommt.

Rangnick wird als "Head of Soccer and Development" Synergien zwischen den Standorten in Leipzig, New York und Brasilien weiterentwickeln. Das betreffe unter anderem Scouting, Training und Kaderplanung, erklärte Rangnick. Sein Wohnsitz bleibe weiter Leipzig.

Nicht betroffen ist Red Bull Salzburg. Auf Grund der Vorgaben des europäischen Fußballverbands UEFA sind personelle Überschneidungen und maßgeblicher gemeinsamer Einfluss auf mehrere Clubs untersagt. Dennoch hielt sich hartnäckig das Gerücht, Rangnick nehme weiter Einfluss bei Salzburg, wo er von 2012 bis 2015 Sportdirektor war. Zuletzt wechselten Amadou Haidara und Hannes Wolf von Österreichs Serienmeister nach Leipzig.

Quelle: SN