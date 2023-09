Ralf Rangnick neuer DFB-Teamchef? Klare Ansage des ÖFB-Trainers

EM-Trainer wird gesucht

Im Testspiel gegen Frankreich wird am Dienstag Sportdirektor Rudi Völler auf der Trainerbank Platz nehmen. Der ehemalige Nationalspieler rückt nach der Partie wieder ins zweite Glied zurück, wird bei der Suche nach einem Flick-Nachfolger aber ein gewichtiges Wort mitreden. Die Wunschlösung wäre Jürgen Klopp: Der Liverpool-Trainer gab aber bereits zu verstehen, dass er seinen bis 2026 laufenden Vertrag beim englischen Topclub erfüllen will. Neben Julian Nagelsmann, der nach seiner Entlassung bei Bayern München derzeit ohne Arbeit ist, werden auch Matthias Sammer (Berater in Dortmund) und der Österreicher Oliver Glasner immer wieder ins Spiel gebracht. Ob sich Nagelsmann mit 36 Jahren bereits entscheidet, dem Clubfußball den Rücken zu kehren, ist fraglich. Glasner dürfte nur Außenseiterchancen haben. Es ist unwahrscheinlich, dass Deutschland bei der Heim-EM erstmals auf einen ausländischen Trainer setzt.

Deutsche wünschen sich Rangnick

Ein großes Standing bei Medien und Fans genießt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Der 65-Jährige wurde in der Vergangenheit des Öfteren als heißer Kandidat gehandelt, Gespräche gab es laut Rangnick aber noch nie. Erst vor wenigen Wochen forderte die "Bild"-Zeitung ihn als Flick-Nachfolger. Rangnick gilt als Reformer und könnte den deutschen Fußball, der seit Jahren mit Problemen zu kämpfen hat, wieder zu alter Stärke führen. Dass er bei einem Angebot aus seiner Heimat Österreich tatsächlich verlassen würde, gilt aber als unwahrscheinlich. "Ich habe mich der Aufgabe in Österreich verschrieben. Ich fühle mich richtig wohl und bin überzeugt, dass wir noch einiges erreichen können", sagte Rangnick erst vor wenigen Wochen in einem SN-Interview. Sein Fokus liegt voll und ganz auf der EM-Qualifikation mit dem ÖFB-Team. Bereits am Dienstag will Rangnick mit einem Erfolg in Schweden (hier im Liveticker!) einen großen Schritt Richtung EM 2024 in Deutschland machen.