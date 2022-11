Ramos, Hummels und Co: Die prominenten Nicht-Nominierten

Bei der am Sonntag beginnenden Fußball-WM in Katar fehlt so mancher Topstar wegen Verletzung oder nicht geschaffter Qualifikation. Einige bekannte Namen sind aber nur deshalb nicht dabei, weil sie von ihrem jeweiligen Verband erst gar nicht nominiert wurden, darunter auch Ex-Welt- und Europameister sowie -Champions-League-Sieger.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Kein Platz für Sergio Ramos in Spaniens WM-Kader