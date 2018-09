Rangnick: "Christoph Freund sah mich an wie ein Auto"

Vor dem Europa-League-Schlager zwischen RB Leipzig und Red Bull Salzburg gab es von Ralf Ragnick viel lobende Worte für den Gegner. Vor allem seine einsstigen Schüler Marco Rose und Christoph Freund machten gute Arbeit.

Rangnick muss im Stallduell am Donnerstag (21 Uhr) auf Timo Werner, Lukas Klostermann und Marcelo Saracchi verzichten. Dennoch sieht der Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig sein Team klar in der Favoritenrolle.

Mit gewissem Stolz konnte Rangnick feststellen, dass er einst mit dem Engagement von Marco Rose als Nachwuchstrainer eine gute Wahl getroffen hat: "Für mich war damals schon klar, dass er ein außergewöhnlich begabter Trainer ist." Lobende Worte gab es auch für seinen Nachfolger als Sportchef, Christoph Freund, obwohl der in Salzburg anfangs noch überzeugt werden musste: "Als ich zu Beginn sagte, unser Ziel müsse sein, einmal Spieler um zweistellige Millionenbeträge zu verkaufen, hat er mich angeguckt wie ein Auto und wohl gedacht, der hat zu viel Red Bull getrunken." Mittlerweile wurde Rangnick durch Transfers wie von Sadio Mané, Naby Keita, Jonatan Soriano oder zuletzt Duje Caleta-Car mehrfach bestätigt.

Die von ihm vor sechs Jahren angestoßene Entwicklung in Salzburg gehe immer noch in die richtige Richtung. Sowohl dort als auch in Leipzig, wo er parallel Spordirktor wurde, seien überalterte Kader im Einsatz gewesen. Die Verjüngung und die Konzentration auf Talente mit großem Entwicklungspotenzial komme beiden Clubs noch immer zugute. In Salzburg müsse eines klar sein: "Jeder Club in Österreich ist ein Entwicklungsverein." Nach einigen Jahren in der kleinen Liga müsse ein begabter Spieler einfach den nächsten Schritt machen. Das gelte auch für Amadou Haidara. Ob der malische Mittelfeldspieler von Salzburg diesen Schritt nach Lepzig mache, wollte Rangnick nicht bestätigten. Es gebe zwei Spieler, die im Winter kommen, aber mit deren aktuellen Vereinen sei Stillschweigen vereinbart.

Quelle: SN