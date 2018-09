Rangnick gegen Rose: Wer kann wen überraschen?

Im ersten Konzernduell zwischen RB Leipzig und Red Bull Salzburg in der Europa League wird es darauf ankommen, die Brisanz dieser Begegnung auszublenden.

Der Fußball schreibt die kuriosesten Geschichten. Mit zwei Clubs in zwei Ländern trat Red Bull an, um Fußball-Europa zu erobern. Sie arbeiteten in vielen Bereichen eng zusammen, trugen die gleichen Trikots und es herrschte ein reges Kommen und Gehen von Spielern zwischen den beiden Adressen. Als aber beide in europäischen Bewerben antraten, schrieb die UEFA eine strikte Trennung der verschwisterten Clubs vor. Nun hat das Los RB Leipzig und Red Bull Salzburg in der Europa League zusammengeführt.

Im ersten Spiel der Gruppe B heute, Donnerstag (21 Uhr, live auf Puls 4, RTL Nitro, DAZN), geht es somit nicht nur um die ersten Punkte für den angestrebten Aufstieg in die K.-o.-Phase im Frühjahr. Es ist auch eine Prestige-Angelegenheit: Wer spielt den besseren und erfolgreicheren Fußball? Wer kann den anderen noch überraschen?

Leipzig-Trainer Ralf Rangnick weiß über Stärken und Schwächen des Salzburger Teams noch aus seiner Zeit als Sportdirektor beim österreichischen Serienmeister (2012 bis 2015) Bescheid. Die Leipziger Bullen wiederum sind mit sechs Ex-Salzburgern und einer ähnlichen Spielphilosophie ein offenes Buch für Salzburg-Trainer Marco Rose.

Niemand anderer als Rangnick war es, der Rose einst aus dessen Heimatstadt Leipzig nach Salzburg gelotst hatte. "Wir fahren aber zum Arbeiten hin", bekräftigte Rose vor dem Abflug am Mittwoch, dass familiäre und freundschaftliche Kontakte für ihn hintanstehen. In der Vorbereitung richtete er ein besonderes Augenmerk auf seine Defensive: "Der Gegner hat offensiv hohes Tempo und große Wucht. Das müssen wir gut verteidigen und dann sehen, dass wir auch unser Spiel auf den Platz bringen."

Mit einigen Sorgenfalten im Gesicht geht Ralf Rangnick ins Spiel. Mit Nationalstürmer Timo Werner fehlt der torgefährlichste Mann,der Ausfall von Lukas Klostermann und Marcelo Saracchi verschärft die Krise der zuletzt sehr wackeligen Abwehr.

Mit gewissem Stolz kann Rangnick feststellen, dass er einst mit dem Engagement von Marco Rose eine gute Wahl getroffen hat: "Für mich war damals schon klar, dass er ein außergewöhnlich begabter Trainer ist." Lobende Worte gab es auch für seinen Nachfolger als Sportchef, Christoph Freund, obwohl der in Salzburg anfangs noch überzeugt werden musste: "Als ich sagte, unser Ziel müsse sein, einmal Spieler um zweistellige Millionenbeträge zu verkaufen, hat er mich angeguckt wie ein Auto." Die von ihm angestoßene Entwicklung in Salzburg gehe immer noch in die richtige Richtung. Aber: "In diesem Spiel sind wir in der Favoritenrolle."

