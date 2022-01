Rangnick mit Manchester United weiter ungeschlagen

Ralf Rangnick bleibt mit Manchester United in der Premier League ungeschlagen. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann am Donnerstag auch dank eines Treffers und einer Vorlage von Superstar Cristiano Ronaldo gegen den FC Burnley mit 3:1 (3:1) und kletterte nach dem dritten Liga-Erfolg im vierten Match unter dem deutschen Trainer in der Tabelle mit 31 Punkten auf Platz sechs. Spitzenreiter und Lokalrivale Manchester City hat allerdings 19 Zähler mehr auf dem Konto.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Ronaldo konnte sich wieder feiern lassen