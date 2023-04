Rangnicks Erfolgsrezept fürs Team: Überzeugung, Liebe und Austropop

Wie der ÖFB-Teamchef das ganze Land auf eine Mission in Richtung EURO 2024 mitnehmen will.

Beim Jahrestreffen der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria in Innsbruck skizzierte Teamchef Ralf Rangnick die nähere Zukunft. Der Deutsche will Österreich zur EM-Endrunde 2024 bringen. Auf dem Weg dorthin setzt er auch auf nicht unbedingte erwartete Maßnahmen.

"Menschen zu überzeugen ist meine größte Stärke", erwähnte Rangnick bei einem launigen Blick auf die Anfänge seiner Trainerkarriere. Damals verbannte er die Kiste Bier aus der Kabine des Amateurclubs Viktoria Backnang, dennoch gelangen zwei Aufstiege hintereinander. Beim Nationalteam hofft er, auf eine Erfolgswelle zu kommen wie Marokko bei der WM in Katar. "Man hatte das Gefühl, die waren auf einer Mission. So das ganze Land hinter uns zu bringen wie die das geschafft haben, muss uns gelingen." Die Initialzündung dafür müsse aber logischerweise vom Team selbst kommen. Am besten gleich mit Erfolgen gegen Belgien und Schweden im Juni.

32 individuelle Weihnachtsbotschaften

Seine Spieler hat der Teamchef offenbar schon überzeugt. "Beim 2:1 gegen Estland haben wir nicht gut gespielt, aber die Spieler wollten gewinnen." Daher sei der Sieg auch noch erzwungen worden. Um so einen Teamspirit zu schaffen, bei dem alle für den Coach durchs Feuer gehen wollen, brauche es viel Empathie: "Zu Weihnachten habe ich jedem Spieler eine persönliche Nachricht schicken wollen" erzählte Rangnick. Das Vorhaben gelang mit einigem Aufwand, immerhin mussten 32 Akteure mit individuellen Botschaften versorgt werden. "Alle haben dann mit persönlichen Antworten reagiert", freute sich der Coach über den Erfolg seiner Maßnahme.

"Wenn du mehr willst als Dienst nach Vorschrift und dass alle mit Hingabe und Leidenschaft dabei sind, dann musst du sie mitnehmen", sprach Rangnick aus 40 Jahren Trainererfahrung. Das könne man auch im übrigen Arbeitsleben mitnehmen: "Die Menschen müssen Gefühl haben, dass sie wertgeschätzt sind."

"Geld ist nicht die größte Motivation"

Generell sei Geld nicht der große Motivator: "Selbst für einen Erling Haaland oder Kylian Mbappe geht es nicht in erster Linie ums Finanzielle", erklärt Rangnick. Sondern: "Es geht für sie darum, besser zu werden, erfolgreich zu sein und auf ein höheres Level zu kommen." Der Spieler, der das bei Österreichs Team am besten verkörpere, sei David Alaba. Der Real-Madrid-Star war zum Nations-League-Match nach Dänemark im vorigen Sommer mitgereist, obwohl er nicht spielen konnte. Er habe aber dem Team unbedingt als Motivator helfen wollen, schilderte Rangnick.



Der ganze Bus sang Austropop-Hits

Das letzte Stückchen Motivation auf dem Weg zur EURO 2024 könnte durch Musik der Marke Austropop kommen. Ralf Rangnick schilderte launig, wie es zum Motivationssong "Hoch werd mas nimma gwinna" gekommen sei, bei dem er zusammen mit den Musikern Paul Pizzera und Christopher Seiler eingesungen hat. Die Idee dazu sei bei einer Busfahrt mit dem Nationalteam entstanden, bei der eine Austropop-Playlist über die Lautsprecher lief und Spieler und Betreuer inklusive Sportchef Peter Schöttel lautstark mitsangen. "Der Bus musste eine weitere Runde drehen, bis der letzte Song gelaufen war", amüsierte sich Rangnick über die Begeisterung des Teams. . "Ich wollte so ein Lied, das uns antreiben und motivieren kann und das auch die Fans im Stadion mitsingen", sagte der Teamchef.