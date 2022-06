Rapid beginnt Europacup-Abenteuer gegen Gdansk oder Pandev

Die erste Hürde von Rapid in der Qualifikation zur Fußball-Europa-Conference-League ist Lechia Gdansk oder Akademija Pandev. Das hat die am Mittwoch in Nyon durchgeführte Auslosung ergeben. Die Partien der 2. Runde gehen am 21. und 28. Juli über die Bühne, der Gegner wird am 14. Juli im Rückspiel der 1. Runde fixiert. Der Papierform nach sollte sich der Vierte der abgelaufenen Saison der polnischen Ekstraklasa durchsetzen, bei dem mit David Stec ein ÖFB-Legionär spielt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Dibon und Co. kennen die erste internationale Hürde