Rapid dreht CL-Quali-Spiel gegen Sparta Prag und siegt 2:1

Rapid ist dem Aufstieg in die nächste Runde der Qualifikation zur Fußball-Champions-League einen Schritt näher gekommen. Am Dienstag ließen sich die Wiener auch durch einen Blitzrückstand nicht beirren und setzten sich in der 2. Runde zuhause gegen Sparta Prag mit 2:1 (0:1) durch. Christoph Knasmüllner wurde mit seinem Doppelpack (63., 71.) zum Matchwinner, Grün-Weiß darf vor dem Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in Prag vom Duell mit AS Monaco träumen.

SN/APA/HANS PUNZ Matchwinner Knasmüllner warf den 19.500 Luftbussis zu