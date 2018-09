Die Glasgow Rangers, in der Fußball-Europa-League Gruppengegner von Rapid Wien, haben am Samstag in der 5. Runde der schottischen Fußball-Meisterschaft den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Rangers deklassierten das punktlose Schlusslicht FC Dundee mit 4:0.

SN/APA (AFP)/ANDREW YATES Für die Rangers-Fans gibt es Grund zum Jubel