Rapid hat vor Schlager gegen Salzburg Steigerungsbedarf

Rapid fühlt sich für den großen Schlager der Fußball-Bundesliga gerüstet. Vor dem Gastspiel am Sonntag bei Red Bull Salzburg halten die Hütteldorfer bei fünf Siegen und einem Remis aus den ersten sechs Runden, der Rückstand auf den Titelverteidiger beträgt lediglich zwei Punkte. Zudem endete die Generalprobe am Donnerstag in der Europa League mit einem 4:3-Heimerfolg über Dundalk.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Gegen Salzburg brauchen wir weit bessere Leistung als gegen die Iren