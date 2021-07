Rapid sagt Champions League ade - 0:2 bei Sparta Prag

Rapid muss die Träume von der Fußball-Champions-League für diese Saison begraben. Eine Woche nach dem 2:1-Heimsieg über Sparta Prag unterlagen die Wiener am Mittwoch in der 2. Qualirunde zur Königsklasse in Tschechiens Hauptstadt 0:2 (0:1) und steigen damit in die Qualifikation zur Europa League um. Gegner dort in der 3. Runde ist am 5. (heim) und 12. August (auswärts) der zyprische Vertreter Anorthosis Famagusta.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER Die Szene, die zum Elfmeter und dem 1:0 für Sparta führte