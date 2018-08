Rapid überstand Europa-League-Play-off trotz 1:2-Niederlage

Rapid Wien steht in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League. Die Mannschaft von Trainer Goran Djuricin konnte sich am Donnerstag nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel auswärts bei Steaua Bukarest eine 1:2-Niederlage erlauben. Damit darf sich Rapid über ein Startgeld von 2,92 Millionen Euro freuen. Ihre Gruppengegner erfahren die Wiener wie Meister Salzburg am Freitag in Monaco (13.00 Uhr).

SN/APA/HANS PUNZ Nach dem Spiel kannte der Jubel keine Grenzen