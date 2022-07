Rapid will im "Hexenkessel" bei Lechia Gdansk bestehen

Rapid hat auf dem Weg in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-Conference-League noch ein hartes Stück Arbeit vor sich. Nach dem 0:0 in Wien ist vor dem Rückspiel beim polnischen Vertreter Lechia Gdansk am Donnerstag (19.45 Uhr/live ORF 1) noch alles völlig offen. Die Hütteldorfer konnten nach dem erfolgreichen Start in die Meisterschaft am Sonntag mit einem positiven Gefühl am Mittwoch ins Flugzeug steigen. Die Polen waren am Wochenende spielfrei.

Zimmermann will auch in Polen jubeln