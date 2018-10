Rapids Dibon sieht in Villarreal Chance zur Wiedergutmachung

Nach dem 0:3 in Hartberg will sich Rapid so schnell wie möglich für die Blamage gegen den Aufsteiger rehabilitieren. Die Gelegenheit dazu bietet sich am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4, DAZN) in der Fußball-Europa-League im Auswärtsmatch gegen Villarreal, wo die Hütteldorfer als klarer Außenseiter antreten.

SN/APA (AFP)/ANDY BUCHANAN Dibon ist als Abwehr-Stabilisator und als Führungsspieler gefragt