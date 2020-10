Rashford vor Ligaschlager ManUnited - Chelsea im Mittelpunkt

Manchester United geht mit neuem Selbstvertrauen in den Schlager der englischen Fußball-Premier-League am Samstag (18.30 Uhr MESZ/live Sky) gegen Chelsea. Nach einem verpatzten Saisonstart zeigten die "Red Devils" am Dienstag in der Champions League mit einem 2:1-Erfolg bei Paris St. Germain auf. Jungstar Marcus Rashford nutzte die Schlagzeilen nach seinem sehenswerten Siegestreffer, um auf Kinderarmut aufmerksam zu machen und kostenloses Essen in Schulen zu fordern.

SN/APA (AFP)/FRANCK FIFE Der Stürmer macht auf souiale Probleme aufmerksam