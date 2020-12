Rassismus-Skandal in der Champions League: Spiel in Paris abgebrochen

In einem beispiellosen Skandal endete das Match der Fußball-Champions-League zwischen Paris SG und Basaksehir Istanbul am Dienstagabend. Auslöser war eine rassistische Beschimpfung des vierten Schiedsrichters aus Rumänien.

Die Partie stand nach 13 Minuten noch 0:0, als in einer hitzigen Debatte am Spielfeldrand das Wort "Negroe" (oder "negru", rumänisch für "schwarz") gefallen war. Der vierte Offizielle, Sebastian Coltescu aus Rumänien, war der Urheber. Er dürfte damit Pierre Webó, den protestierenden Co-Trainer auf der Bank von Basaksehir, gemeint haben. Der 38-jährige Webó ist ein ehemaliger Nationalspieler von Kamerun, er hatte nach einem Foulspiel der Pariser lautstark protestiert. Coltescu hatte dem Schiedsrichter Ovidiu Hategan offenbar signalisieren wollen, welchen Betreuer er von der Bank verweisen sollte. Dabei verwendete er die beleidigende Bezeichnung.

Nach heftigen Wortgefechten trat Basaksehir ab, die Spieler von PSG erklärten sich solidarisch. Danach wurde über eine Weiterführung des Spiels diskutiert, was aber wegen der langen Unterbrechung immer unwahrscheinlicher wurde. Nach langen Diskussionen wurde eine Fortsetzung für 22 Uhr angekündigt, allerdings kamen die Spieler von Basaksehir nicht mehr aus der Kabine. Eine Neuaustragung ist allein aus termintechnischen Gründen schwierig, zumal beide Teams im dicht gedrängten Kalender kaum einen freien Platz finden. Falls nicht mehr gespielt wird, soll die Partie nach unbestätigten Meldungen mit 3:0 für Paris gewertet werden.

Wie wird gewertet?

Es geht noch um einiges in der Gruppe H, in der parallel RB Leipzig gegen Manchester United spielt. Paris Saint-Germain kann noch Platz zwei erreichen und damit ins Achtelfinale der Champions League aufsteigen. Ein Abbruch ist daher nicht im Sinn des französischen Meisters. Für Basaksehir geht es sportlich um nichts mehr. Das Team, das als Lieblingsclub von Präsident Erdogan gilt, liegt auf dem letzten Platz der Gruppe und hatte keine Aufstiegschance mehr.

Rassismus als Schatten über dem Fußball

Rassistische Beschimpfungen auf dem Platz oder von Zuschauern sind seit langer Zeit ein Problem im Fußball, das die Verbände nicht wirklich in den Griff bekommen. Spielunterbrechungen sind deshalb beispielsweise in der italienischen Serie A bereits vorgekommen, allerdings wurden die Spiele danach immer noch fortgesetzt. In einem Spiel auf europäischer Ebene war ein Abtreten von Mannschaften aus diesem Grund bisher noch vorgekommen. Beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England im Oktober 2019 wurde wegen rassistischer Äußerungen bulgarischer Fans zwei Mal unterbrochen, das Spiel dann aber fortgesetzt. In der Folge traten der bulgarische Verbandspräsident und der Trainer Krassimir Balakow zurück.

Quelle: SN