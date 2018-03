RB Leipzig sucht gegen Zenit St. Petersburg Siegerweg

RB Leipzig sucht im Achtelfinale der Fußball-Europa-League den Weg aus der Mini-Krise. Nach vier sieglosen Pflichtspielen in Folge inklusive dreier Niederlagen hat der von Ralph Hasenhüttl gecoachte deutsche Bundesligist am Donnerstag (21.05 Uhr) Zenit St. Petersburg in der Red-Bull-Arena zu Gast. Die Russen sind auch nicht in Topform, haben nur zwei der jüngsten fünf Bewerbspiele gewonnen.

SN/APA (AFP)/THOMAS KIENZLE Die Leipziger bekommen es mit Zenit zu tun