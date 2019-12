Fußballmeister Red Bull Salzburg hat zum zweiten Mal in Folge in der Bundesliga Punkte liegen gelassen. Offenbar brauchen die Bullen große Spiele für große Leistungen.

2537 Zuschauer in der BSFZ-Arena sahen am Sonntag wahrlich keinen Fußball-Leckerbissen. Red Bull Salzburg mühte sich gegen die Admira zu einem 1:1-Unentschieden. Technisch betrachtet ein Erfolg, denn durch die 0:4-Pleite des LASK gegen Rapid bauten die Bullen ihren Vorsprung an ...